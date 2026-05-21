La première aventure de José Mourinho au Real Madrid fait déjà craindre le pire à beaucoup de Madrilènes

Pour certains, le Messie est de retour en terres saintes. Pour d’autres, c’est tout simplement le serpent ancien qui refait son apparition à Valdebebas et au Santiago Bernabéu. Il faut dire que le choix de faire revenir José Mourinho divise clairement à Madrid. Choix fort du Florentino Pérez, le Special One est effectivement loin de faire l’unanimité chez les Madridistas. Il est question de ses échecs sportifs récents, lui qui est considéré par certains comme un entraîneur sur la pente descendante, loin d’avoir le génie tactique de ses années de Porto ou de l’Inter. D’autres estiment en revanche que le caractère trempé du Portugais est exactement ce dont a besoin le vestiaire du Real Madrid, qui en a fait voir de toutes les couleurs à Xabi Alonso puis à Alvaro Arbeloa, alors qu’une fracture s’est aussi créée entre les joueurs et le public.

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Arrivé en 2010 dans un contexte très compliqué à Madrid - dominé par le FC Barcelone de Pep Guardiola et ridicule sur la scène européenne depuis des années - le Portugais avait très vite cristallisé les tensions. Son aventure n’avait pas forcément mal démarré, et on voyait un Mourinho certes déterminé, intense et compétitif, mais loin d’être celui des prochaines années. Tout a changé un soir de novembre 2010, pour son premier Clasico en Liga. Mené par un Lionel Messi des grands soirs, le FC Barcelone avait tout simplement roulé sur les Merengues (5-0), dans celle qui est considérée comme une des plus grosses humiliations de l’histoire du foot. Une manita traumatisante pour José Mourinho. Conscient qu’il allait avoir énormément de mal à maîtriser la bande de Xavi et Iniesta sur le plan tactique ou technique, il a basculé dans le côté obscur de la force.

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L’anti-barcelonisme exacerbé

Dès lors, on a ainsi vu un José Mourinho bien plus agressif, à tous les niveaux, étant le principal instigateur d’une rivalité qui a atteint des sommets de haine au début des années 2010. Le Portugais a multiplié les sorties médiatiques critiquant le FC Barcelone, évoquant notamment des arbitres selon lui favorables aux Catalans, une Liga et une UEFA pro-Barça et des médias acquis à la cause des Barcelonais. De l’huile sur le feu, clairement, et les supporters comme les joueurs du Real Madrid ont clairement adhéré à la cause du Special One. Après la défaite en demi-finale de Ligue des Champions en 2011 face aux Blaugranas, il avait par exemple été auteur d’une grande tirade contre les arbitres avec ce fameux « Por Qué ? » ("pourquoi" en Espagnol, NDLR) dans lequel il remettait en question les décisions de nombreux arbitres qui auraient favorisé le Barça les années précédentes et qui est encore souvent ressortie en guise de meme sur les réseaux sociaux. Nul doute qu’il se serait d’ailleurs régalé avec cette affaire Negreira actuellement.

Une première saison sulfureuse, mais pendant laquelle les théories presque complotistes et les accusations de José Mourinho à l’encontre du Barça trouvaient preneur auprès du public madrilène. Il faut dire qu’avec ce doublé Liga-Ligue des Champions du Barça, beaucoup de Madridistas préféraient s’appuyer sur les propos de Mourinho pour justifier et minimiser les titres de l’ennemi juré. Peu à peu, le grand public espagnol a cependant commencé à s’agacer. Beaucoup craignaient des tensions entre les joueurs du Barça et du Real Madrid en sélection, et Mourinho ne faisait rien pour apaiser tout ça, bien au contraire. L’épisode de la Supercoupe d’Espagne à l’été 2011 - pendant lequel il a mis le doigt dans l’œil de Tito Vilanova (alors dans le staff de Guardiola) lors d’une échauffourée a été un point marquant de son aventure à Madrid, et c’est à partir de ce moment qu’il a commencé à être détesté par beaucoup outre Pyrénées.

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Un Real Madrid divisé comme jamais

De quoi renforcer le Mou dans sa posture de "tout le monde est contre nous, tout le monde nous veut du mal". Seul problème, peu à peu, Mourinho a aussi commencé à diviser les supporters du Real Madrid. Notamment à cause de tensions avec plusieurs joueurs très appréciés, comme Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo et surtout Iker Casillas. Ce dernier avait notamment été mis sur le banc au profit de Diego Lopez, dans un feuilleton qui avait passionné l’Espagne entière. Le management du Portugais a créé beaucoup d’usure au sein des joueurs, et il y avait une véritable tension permanente dans le vestiaire. Des clans s’étaient aussi créés dans le vestiaire, et tout ça a débouché sur une énorme division au sein des supporters et des médias, créant la plus grosse crise de l’histoire du club au niveau social. D’un côté, les pro-Mourinho, de l’autre, les anti-Mourinho. Un clivage qui allait dépassait donc largement l’intérêt commun du club, et qui est resté ancré dans les mémoires. Les pro-Mourinho étaient particulièrement violents dans les débats avec leurs interlocuteurs, au point où certains médias parlaient même de « djihad mourinhista ».

Beaucoup de supporters ont peur de revoir un tel affrontement dans la fanbase, et en plus de ça, beaucoup sont convaincus que ses méthodes sont un peu obsolètes et que son management ne pourrait pas fonctionner avec le vestiaire actuel. Tout n’a cependant pas été négatif, loin de là. S’il a échoué à trois reprises sur la scène européenne, ne gagnant pas cette Décima tant attendue, son Real Madrid a recommencé à faire peur en Europe, avec 3 qualifications en demi-finales en 3 saisons, là où les Merengues s’arrêtaient toujours en huitièmes ou en quarts depuis un bon moment déjà. Son 4-2-3-1 a permis au Real Madrid de retrouver un esprit compétitif qu’il avait perdu, et il faut forcément mentionner cette Liga 2011/2012, pendant laquelle les Merengues ont été sacrés champions d’Espagne en atteignant les 100 points. Un jeu très vertical, destructeur pour ses adversaires, et des joueurs qui ont atteint un excellent niveau sur le plan individuel sous ses ordres. Beaucoup estiment qu’il a posé les bases de la Ligue des Champions remportée en 2014, lors de la première saison sans lui. Autant dire qu’il va être passionnant de voir comment José Mourinho va s’adapter à ce vestiaire…