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Ligue des Champions

LdC, PSG : le groupe des 23 retenus pour le choc face à Manchester City

Par Matthieu Margueritte
1 min.
OM PSG @Maxppp
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Demain soir, le Paris Saint-Germain affronte Manchester City dans le cadre de la 2ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Leaders du classement, les hommes de Luis Enrique ont l’occasion de frapper un grand coup en cas de victoire sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

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Pour ce déplacement à haut risque, Luis Enrique a choisi de convoquer un groupe de 23 joueurs. Mis au repos le week-end dernier, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont bel et bien de retour. Sans surprise, les blessés Alessandro Longoni et Senny Mayulu sont, quant à eux, absents.

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