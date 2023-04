PSG - OL : le retour gagnant de Laurent Blanc au Parc des Princes

Il n’était plus venu sur la pelouse du Parc des Princes depuis un certain PSG-Nantes le 14 mai 2016. Ce jour-là, les Parisiens célébraient leur 5e titre de champion de France, le 3e consécutif. Il s’agissait aussi de la fin d’un cycle, celui de Zlatan Ibrahimovic et de Laurent Blanc. Hier soir lors de ce PSG-OL remporté par les Lyonnais 1-0 grâce à un but du séduisant Bradley Barcola, l’entraîneur a retrouvé une pelouse qui continue de lui réussir. Il s’est tout de même offert le scalp de son ancienne équipe dans son antre. Ce n’est jamais anodin.

«Venir gagner ici, au Parc des Princes, ce n’est pas rien, surtout avec beaucoup de jeunes joueurs» se réjouissait-il d’ailleurs en conférence de presse. Si ce succès ne risque pas de changer grand-chose pour les Gones au classement (ils occupent aujourd’hui la 9e place, à 8 points du LOSC dernier virtuel qualifié), il permet surtout de préparer au mieux le grand rendez-vous de la fin de saison, la demi-finale de Coupe de France à Nantes mercredi prochain. Par contre, ne lui parlez pas de sentiment de revanche à l’égard de son ancienne équipe, dont il avait été viré en 2016 après un nouvel échec en Ligue des Champions. Déjà…

Blanc se rappelle aux bons souvenirs du PSG

«Je vous arrête pour la revanche. C’est des trucs de journalistes et de médias. Je m’en fous de ça. Je m’en contrefous de ça, insiste-t-il. C’est incroyable, je ne sais pas. Il n’y a rien de personnel dans une équipe de foot. Si vous voulez des sentiments personnels, il faut faire un sport individuel. Je n’ai pas de revanche à prendre. J’ai passé d’excellents moments ici. Ça s’est terminé plus tôt que prévu mais c’est la vie. Tous les entraîneurs sont soumis à ces choses-là. Il n’y a pas de revanche. Ça devient infernal sinon». Blanc a même encouragé Galtier dans la situation qu’il vit actuellement.

D’ailleurs, le Parc des Princes ne fait pas que remonter de bons souvenirs au Cévenol. Il se rappelle d’une immense désillusion un soir de novembre 1993, alors qu’il était joueur de l’équipe de France, qui l’a privé de la Coupe du Monde aux États-Unis. «L’élimination de la Bulgarie est encore là…» Le temps a passé pour tout le monde. Blanc n’a pas tout réussi au PSG mais, avec le recul, et les difficultés répétées des Franciliens en C1, on se dit même qu’il a tout de même écrit l’une des plus belles pages des Rouges et Bleu. Celles d’un club de la capitale qui n’a certes pas dépassé les quarts de finale sur la scène européenne, mais remportait tous les titres au niveau national. Et ça n’est plus le cas aujourd’hui.