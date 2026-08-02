Willem Geubbels signe à Lecce

Comme nous vous le révélions en exclusivité ces dernières heures, Willem Geubbels va quitter le Paris FC et la capitale française lors de ce mercato estival. En effet, l’ancien attaquant de l’AS Monaco s’est officiellement engagé avec Lecce ce dimanche. Une opération estimée à environ 5 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter des bonus liés aux performances du joueur et de son nouveau club.

La suite après cette publicité

New striker in town.

Geubbels is officially one of us.

Welcome, Willem! 💛❤️ pic.twitter.com/2Ilr2kpwmc — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 2, 2026

«L’attaquant français né en 2001 a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2030 avec une option pour la saison suivante», précise le communiqué de la formation italienne, preuve de la confiance accordée par Lecce à l’ancien grand espoir du football français.