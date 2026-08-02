Willem Geubbels signe à Lecce
Comme nous vous le révélions en exclusivité ces dernières heures, Willem Geubbels va quitter le Paris FC et la capitale française lors de ce mercato estival. En effet, l’ancien attaquant de l’AS Monaco s’est officiellement engagé avec Lecce ce dimanche. Une opération estimée à environ 5 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter des bonus liés aux performances du joueur et de son nouveau club.
New striker in town.— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 2, 2026
Geubbels is officially one of us.
Welcome, Willem! 💛❤️ pic.twitter.com/2Ilr2kpwmc
«L’attaquant français né en 2001 a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2030 avec une option pour la saison suivante», précise le communiqué de la formation italienne, preuve de la confiance accordée par Lecce à l’ancien grand espoir du football français.
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