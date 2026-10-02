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UEFA Nations League

Affaire CR7 : Jorge Jesus a été hué par les supporters portugais

Par Dahbia Hattabi
Danemark 2-4 Portugal

Le cas Cristiano Ronaldo continue d’enflammer le Portugal. Mais Futebol révèle qu’hier, des supporters de l’équipe nationale lusitanienne ont hué le sélectionneur national Jorge Jesus, ainsi que Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football, à leur sortie de l’hôtel où séjournait la sélection.

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Les deux hommes ont été également critiqués. Cela a continué pendant le match face au Danemark, durant lequel Jesus a reçu le même traitement. En revanche, les joueurs ont été chaleureusement applaudis, eux qui se sont imposés 4 à 2 face aux Danois en Ligue des Nations.

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