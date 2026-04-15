Une plainte déposée contre Lionel Messi et l’Argentine !

Voilà une drôle de nouvelle qui nous provient des États-Unis. Selon le site spécialisé TMZ, Lionel Messi fait l’objet d’une plainte pour une drôle de raison. En août, VID, une société floridienne qui organise des événements sportifs, affirme avoir conclu un accord et avoir finalement versé 7 millions de dollars à l’AFA pour les droits exclusifs de deux matchs d’exhibition prévus en octobre : Argentine contre Venezuela et Argentine contre Porto Rico.

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En ce sens, VID a porté plainte également contre la Fédération argentine de football, les accusant de fraude et de rupture de contrat, affirmant avoir perdu des millions de dollars. Sur le contrat, Messi était obligé de disputer 30 minutes par match au minimum. Au final, la Pulga n’a pas disputé le premier match à cause d’une blessure, démentie par VID. Le deuxième match a dû être délocalisé pour des questions logistiques, ce qui a engrangé un coût supplémentaire pour l’agence basée à Miami, qui réclame désormais des dommages et intérêts à l’AFA et Lionel Messi.