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Ligue 1

AS Monaco : le verdict est tombé pour Anis Soubeir

Par Sasha Nahon
1 min.
maillot monaco domicile Kappa 2024-25 @Maxppp
Strasbourg 1-1 Monaco

Anis Soubeir va devoir patienter avant de poursuivre son début de saison prometteur avec Monaco. Touché à la cheville droite samedi lors du match nul à Strasbourg (1-1), le milieu de 19 ans a passé des examens qui ont révélé une entorse sans gravité majeure. Selon L’Équipe, il devrait observer environ trois semaines de repos avant de pouvoir reprendre l’entraînement. Une blessure particulièrement frustrante puisque Soubeir fêtait à la Meinau la toute première titularisation de sa carrière professionnelle.

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Aligné d’entrée par Filipe Luis, le jeune gaucher n’aura finalement passé que 22 minutes sur la pelouse. Un contact avec Ismaël Doukouré dans la surface strasbourgeoise a provoqué une torsion de sa cheville droite et contraint le Monégasque à céder sa place à Matthis Abline. Formé à Metz avant de rejoindre la Principauté à l’été 2025, Soubeir avait participé aux six rencontres officielles de l’ASM depuis le début de la saison. Cette blessure va donc interrompre momentanément son installation progressive dans la rotation monégasque.

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