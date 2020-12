AC Milan : Paolo Maldini dithyrambique envers Ibrahimovic

Depuis son retour à Milan lors du dernier mercato hivernal, Zlatan Ibrahimovic et ses 39 ans n’en finissent plus d’impressionner l’ensemble du monde du football. En 30 matches disputés toutes compétitions confondues sous le maillot milanais, le fantasque suédois est quasiment décisif à chaque fois qu’il joue, en atteste son nombre de buts (22 buts) et de passes décisives (7). Des statistiques impressionnantes qui n’étonnent en rien le directeur technique du club, Paolo Maldini. Dans un entretien accordé à Dazn, l’ancien joueur de l’AC Milan s’est penché sur la mentalité du Suédois qui selon lui l'a amené à devenir le joueur et l'homme qu'il est aujourd'hui.

«Van Basten et Baresi sont les deux joueurs qui avaient quelque chose en plus que les autres. Ibra pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait est sans aucun doute à ce niveau-là. On juge souvent le champion uniquement pour ce qu'il fait sur le terrain. Mais pour faire ces choses sur le terrain, vous devez être un champion à l'extérieur, dans la détermination et la volonté. Ibra casse les cartons de manière impressionnante. Il y avait déjà un groupe compétitif, mais fixer des objectifs au-dessus de ses capacités signifie élever le niveau. Cela signifie croire que vous êtes le plus fort, avoir l'idée de pouvoir gagner contre n'importe quelle équipe. Je crois que très souvent, ces types ont d'abord été retenus par des responsabilités», dit-il avant d'évoquer une petite anecdote pour conclure. «Au lieu de cela, Ibra dit à ses partenaires : "vous êtes jeune, courez, faites ce que vous avez à faire, j'en prendrai la responsabilité"».