FC Barcelone : le rétropédalage étonnant de Joan Laporta sur la SuperLeague !

«Certains ne se rendent pas compte des dommages économiques qu'ils causeront au football national, pour bénéficier à deux. Pourquoi n'écoutent-ils et ne croient-ils que ceux qu’ils ont l’habitude de croire ?» Voici ce que déclarait récemment Javier Tebas, le patron du championnat espagnol, en croisade depuis plusieurs mois contre la SuperLeague. Si ce projet visant à créer un nouveau championnat d’élite regroupant les meilleures équipes du continent a vécu un cinglant revers, 48h à peine après sa création, certains cadors européens s'accrochent encore à l'idée de voir cette compétition émerger. Dans cette optique, le Real Madrid, le Barça et la Juventus Turin continuent de travailler dans l’ombre pour mener à bien cette SuperLeague.

«Nous sommes encore là avec la Juventus, le Real Madrid et d'autres équipes qui attendent. Les clubs anglais sont toujours en attente, que ça soit Manchester, Liverpool ou les Allemands aussi. Ils attendent de voir si ce sera un nouveau format de compétition ou si ce sera une Ligue des champions améliorée. Nous sommes là et nous gagnons dans chacune des poursuites judiciaires qui ont été engagées. Nous attendons maintenant le verdict de la Cour européenne et nous espérons qu'elle statuera d'ici la fin de l'année», déclarait d'ailleurs, en ce sens, Joan Laporta, le président des Blaugranas. Oui mais voilà, à en croire les récents propos du patron catalan dans une interview accordée au projet Sonora, son positionnement a, semble-t-il, largement évolué. Ainsi, le boss des Culers reconnaît, aujourd'hui, que la formule de la Super League, où les grands clubs européens s'affrontent régulièrement, finirait par lasser les supporters.

Joan Laporta pointe les dangers de la SuperLeague !

«Je pense que jouer les grands clubs les uns contre les autres serait toujours fatiguant. Ça finirait par être fatigant. Pour ceux d'entre nous qui aiment le football, cela finirait par nous fatiguer. C'est bien et sain pour une petite équipe de battre la grande équipe. C'est bien d'aller avec l'équipe la plus faible. Vous trouvez qu'un championnat européen est gagné par la Grèce et c'est très bien. Et quand Leicester a gagné en Angleterre, c'était spécial. C'est le football», a tout d'abord déclaré Laporta dans des propos rapportés par Marca, exprimant ainsi son inquiétude quant aux dommages que cette compétition pourrait causer aux ligues nationales et endossant - paradoxalement - les arguments des détracteurs de ce tournoi...

Insistant sur l'importance des compétitions nationales, l'actuel homme fort du FC Barcelone défend néanmoins la compétition que seuls Barcelone, Madrid et la Juve maintiennent en vie. Il garde ainsi en tête «une Super League qui sera une Ligue des champions améliorée» et précise qu'«avec un très bon format de compétition, ce sera certainement la compétition la plus attrayante au monde», avant de conclure : «mais en même temps, nous devons être habiles pour maintenir les ligues d'État, c'est fondamental. De plus, l'avenir de ce projet dépend d'une entente entre toutes les parties». Oui, les premiers doutes semblent bel et bien apparaître du côté de la Catalogne quant aux bienfaits réels de cette SuperLeague...