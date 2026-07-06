Barça : le feuilleton Julian Alvarez pourrait agacer Hansi Flick

L’arrivée des gros matchs de Coupe du Monde 2026 a logiquement un peu calmé tous les gros dossiers mercato, mais en coulisses, le Barça travaille toujours sur Julian Alvarez. Mais, comme l’avait prévenu Joan Laporta, le FC Barcelone n’attendra pas jusqu’au bout de l’été et, dans le cas où l’Atlético ne lâche pas l’affaire, se tournera vers d’autres pistes pour ne pas se retrouver bredouille fin août.

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AS rajoute qu’Hansi Flick souhaite savoir, au plus vite, avec quels joueurs il va composer la saison prochaine. Il ne souhaite pas de feuilleton interminable, et veut avoir ses joueurs à disposition au plus vite pour travailler pendant l’été. Surtout pour un poste aussi important que celui du numéro 9 titulaire. Voir Julian Alvarez arriver dans les dernières heures du mercato serait, d’un point de vue de l’adaptation du joueur et de la création d’automatismes avec ses partenaires, une très mauvaise nouvelle pour le coach allemand.