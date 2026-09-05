AC Milan : Rúben Amorim répond sèchement à la pique de Cristian Chivu

Le nouveau coach de l’AC Milan, Rúben Amorim, a clairement décidé de répondre à Cristian Chivu avant le choc entre la Juventus et l’AC Milan. Interrogé sur la sortie de l’entraîneur de l’Inter, qui estimait que cette rencontre ne comptait pas encore dans la course au Scudetto, le technicien milanais n’a pas cherché à alimenter le débat, préférant envoyer une réponse particulièrement sèche : « je ne souhaite pas répondre à Chivu, je n’ai rien à dire. Je me concentre sur notre match. Si nous gagnons, nous serons en tête du classement, c’est tout ce qui m’importe. » Une manière très claire de remettre le focus sur son équipe avant ce premier véritable choc de la saison.

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Amorim a toutefois reconnu toute l’importance de cette affiche à Turin, tout en refusant d’en faire une rencontre différente des autres sur le plan mental. « Pour les grands clubs, ce sont toujours des matchs importants, mais il n’y a pas de matchs moins importants », a-t-il expliqué, avant de rappeler les ambitions du Milan. Le Portugais s’est également montré critique sur le début de saison de son équipe, notamment après la prestation contre Venise : « je ne suis pas satisfait du match contre Venise, et il faut faire beaucoup mieux, surtout contre la Juve. » Une mise au point ferme avant un rendez-vous qui pourrait déjà permettre aux Rossoneri de prendre la tête du classement de Serie A en cas de victoire.