Équipe de France : retours de Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, Ferland Mendy, Alphonse Areola et de Tanguy Ndombélé

La course à la Coupe du Monde 2022 commence officiellement ce jeudi. Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs convoqués pour les trois premières journées des Éliminatoires pour le prochain Mondial au Qatar depuis le siège de la Fédération Française de Football à Paris. Et pour défier l'Ukraine (mercredi 24 mars, 20h45, au Stade de France), le Kazakhstan (dimanche 28 mars, 15h00, à Noursoultan) et la Bosnie-Herzégovine (mercredi 31 mars, 20h45, à Sarajevo), le sélectionneur a décidé de faire appel à 26 joueurs.

Une liste élargie en raison des conditions sanitaires, bien sûr, mais aussi de l'enchaînement des trois rencontres en quelques jours. Eduardo Camavinga, Jonathan Ikoné et Houssem Aouar n'en seront pas, laissés à disposition des Espoirs de Sylvain Ripoll pour les phases de poules de l'Euro, tout comme Dayot Upamecano, absent lui pour blessure. On retrouve en revanche les tauliers habituels : le capitaine Hugo Lloris, Raphaël Varane, N'Golo Kanté ou encore Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

Peu de surprises, mais beaucoup de retours

On soulignera aussi la présence de Paul Pogba, de retour de blessure, et le retour de Tanguy Ndombélé, performant avec Tottenham cette saison, qui remplace Corentin Tolisso, sérieusement blessé et d'ores et déjà forfait pour l'Euro en fin de saison. Adrien Rabiot, très bon lors du dernier rassemblement, conserve la confiance du technicien tricolore, malgré des hauts et des bas à la Juventus. Et c'est Steven Nzonzi qui en fait les frais.

À noter aussi les come-backs d'Alphonse Areola et de Ferland Mendy, devenu une pièce maîtresse du onze de Zinedine Zidane. Devant, Anthony Martial, lui aussi sur courant alternatif à Manchester United, est lui aussi maintenu, tout comme Wissam Ben Yedder, muet depuis quatre matches avec l'AS Monaco. Thomas Lemar et Ousmane Dembélé, très en vue avec leur club respectif dernièrement, retrouvent aussi les Bleus.

La sélection :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Mike Maignan (Lille), Alphonse Areola (Fulham) ;

Défenseurs : Raphaël Varane (Real Madrid), Ferland Mendy (Real Madrid), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (Paris SG), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Clément Lenglet (FC Barcelone), Kurt Zouma (Chelsea) ;

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham) ;

Attaquants : Kylian Mbappé (Paris SG), Antoine Griezmann (Barcelone), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Thomas Lemar (Atlético de Madrid)