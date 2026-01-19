PSG : Illia Zabarnyi titulaire contre le Sporting CP ?

C’est le retour de la Ligue des Champions. Après sa victoire contre Lille vendredi soir, le PSG s’apprête à défier le Sporting CP du côté de Lisbonne. Un match qui pourrait permettre aux hommes de Luis Enrique de valider officiellement leur billet pour les huitièmes de finale. Reste désormais à connaître la composition de départ du club de la capitale.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de RMC Sport, Illia Zabarnyi pourrait d’ailleurs être reconduit au poste de latéral droit à la place d’Achraf Hakimi, pas encore de retour dans le groupe et de la CAN. Pour rappel, le défenseur ukrainien était rentré à ce poste face aux Dogues. Une titularisation qui pourrait envoyer Zaïre-Emery au coeur du jeu, aux côtés de Ruiz et Vitinha.