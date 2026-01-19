PSG : Illia Zabarnyi titulaire contre le Sporting CP ?
C’est le retour de la Ligue des Champions. Après sa victoire contre Lille vendredi soir, le PSG s’apprête à défier le Sporting CP du côté de Lisbonne. Un match qui pourrait permettre aux hommes de Luis Enrique de valider officiellement leur billet pour les huitièmes de finale. Reste désormais à connaître la composition de départ du club de la capitale.
Selon les dernières informations de RMC Sport, Illia Zabarnyi pourrait d’ailleurs être reconduit au poste de latéral droit à la place d’Achraf Hakimi, pas encore de retour dans le groupe et de la CAN. Pour rappel, le défenseur ukrainien était rentré à ce poste face aux Dogues. Une titularisation qui pourrait envoyer Zaïre-Emery au coeur du jeu, aux côtés de Ruiz et Vitinha.
