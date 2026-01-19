Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

PSG : Illia Zabarnyi titulaire contre le Sporting CP ?

Par Josué Cassé
1 min.
Ilya Zabarnyi (PSG) et Christian Kofane (Leverkusen) @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Sporting PSG Voir sur CANAL+ FOOT

C’est le retour de la Ligue des Champions. Après sa victoire contre Lille vendredi soir, le PSG s’apprête à défier le Sporting CP du côté de Lisbonne. Un match qui pourrait permettre aux hommes de Luis Enrique de valider officiellement leur billet pour les huitièmes de finale. Reste désormais à connaître la composition de départ du club de la capitale.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de RMC Sport, Illia Zabarnyi pourrait d’ailleurs être reconduit au poste de latéral droit à la place d’Achraf Hakimi, pas encore de retour dans le groupe et de la CAN. Pour rappel, le défenseur ukrainien était rentré à ce poste face aux Dogues. Une titularisation qui pourrait envoyer Zaïre-Emery au coeur du jeu, aux côtés de Ruiz et Vitinha.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier