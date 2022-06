OM : Pablo Longoria s'active pour 2 prestigieux milieux de terrain de Liga !

La suite après cette publicité

C'est un secteur où, on le sait, l'OM va être actif cet été. Avec cette participation à la prochaine Ligue des Champions, Pablo Longoria veut offrir des joueurs de qualité et d'expérience à son entraîneur, et l'entrejeu est une des priorités du dirigeant espagnol. Surtout après le départ en fin de contrat de Bouba Kamara, alors que l'avenir d'Amine Harit est incertain, bien que l'OM souhaite le conserver comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato.

Depuis plusieurs jours déjà, le nom de Miralem Pjanic revient de façon un peu nébuleuse. Et bien l'option d'enrôler l'ancien de l'OL est désormais mise sur la table par Tuttosport. Après un prêt plutôt mitigé du côté de Besiktas, il est de retour au FC Barcelone, où il n'entre pas dans les plans de la direction, notamment à cause d'un salaire très élevé. Les bonnes relations entre Pablo Longoria et le directeur général catalan Mateu Alemany - les deux ont travaillé ensemble à Valence - pourraient faciliter l'opération.

L'OL guette aussi

Il devrait a priori s'agir d'un prêt, sans indemnité mais avec une grosse partie du salaire du milieu de terrain de 32 ans pris en charge par l'écurie phocéenne. Et ce n'est pas tout, puisque le nouveau média espagnol Relevo indique que les Marseillais sont aussi sur Francis Coquelin. Un nom qui était déjà sorti l'été dernier, mais l'ancien Gunner était finalement resté du côté de Villarreal.

La publication ibérique indique aussi que l'Olympique Lyonnais est sur le coup bien que derrière les Marseillais, mais ne dévoile pas vraiment de détails financiers d'une éventuelle opération. Une chose semble sûre en revanche : Pablo Longoria et ses équipes souhaitent des joueurs expérimentés et habitués aux gros chocs européens pour renforcer le milieu !