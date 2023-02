Le Qatar lance un avertissement aux patrons de Manchester United

La suite après cette publicité

Mis en vente par la famille Glazer, Manchester United suscite de la convoitise. Et aujourd’hui, deux candidats ont déjà soumis officiellement une offre pour racheter le club anglais. Il s’agit du groupe INEOS du milliardaire Jim Ratcliffe et du Qatarien Jassim Bin Hamad Al Thani. ce dernier aurait d’ailleurs mis 4,5 milliards d’euros sur la table pour racheter entièrement l’emblématique équipe de Premier League.

« Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a confirmé aujourd’hui qu’il avait soumis une offre pour acquérir 100 % du Manchester United Football Club. L’offre prévoit de redonner au club sa gloire d’antan, tant sur le terrain qu’en dehors, et - surtout - de replacer les supporters au cœur du Manchester United Football Club. L’offre sera totalement exempte de dettes via la Fondation Nine Two du Cheikh Jassim, qui cherchera à investir dans les équipes de football, le centre de formation, le stade et les infrastructures plus larges, l’expérience des supporters et les communautés que le club soutient. »

C’est tout ou rien pour le Qatar

Sauf que les Glazer seraient prêts à repousser ces deux offres. Une décision qui peut surprendre vu les sommes engagées, mais les hommes d’affaire américains espèrent toujours obtenir une proposition d’au moins 5 milliards d’euros. Cependant, il n’est pas exclu non plus que les Glazer fassent machine arrière. En clair : vendre des parts minoritaires (au lieu de céder 100%) histoire de rester au pouvoir, mais en partageant les frais.

Mais un tel scénario risque d’avoir de grosses conséquences. The Sun explique en effet que les Qatariens ont fait savoir que s’ils investissent à Manchester, ce sera uniquement pour racheter 100% du club et pas des parts minoritaires. Hors de question de mettre des billes, même avec la perspective un jour de prendre le contrôle total du club. Affaire à suivre.