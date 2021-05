EdF : Blaise Matuidi pense encore aux Bleus

Ce mardi soir, Didier Deschamps va annoncer sa liste des 26 joueurs qui iront à l’Euro cet été. Une liste où il ne devrait pas y avoir - a priori - de grandes surprises. Depuis son départ vers la MLS, l'indéboulonnable Blaise Matuidi n’est plus dans les plans du sélectionneur alors qu’il était longtemps un indispensable. Pourtant, à 34 ans, l’ancien milieu du PSG et de la Juventus se tient prêt et pense encore pouvoir apporter aux Bleus.

« Je n’ai jamais eu d’œil sur le téléphone. Mais quand on a partagé des moments avec l’équipe de France pendant plus de dix ans et qu’il y a une grande compétition, on garde un œil avisé… Je suis toujours à disposition si on a besoin de moi. Ce n’est pas quelques mois sur un autre continent qui ont changé le Blaise que l’on connaît. Je reste un soldat. Alors si on appelle le soldat Blaise, il sera là pour répondre présent… », a-t-il expliqué dans un entretien à l’Équipe.