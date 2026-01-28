Le BVB va s’offrir une pépite brésilienne de 17 ans

Club connu pour révéler de nombreux jeunes joueurs, le Borussia Dortmund prospecte de manière active sur le mercato des jeunes éléments. Cet été, le jeune milieu offensif équatorien Justin Lerma va débarquer quand il aura sa majorité. Un autre joueur est sur le point de suivre le même chemin. D’après Sky Skports Germany, les Marsupiaux ont nettement avancé pour la signature d’une pépite brésilienne de 17 ans.

Latéral gauche de Cruzeiro avec qui il a terminé troisième du dernier championnat brésilien (12 matches disputés), Kaua Prates, est l’un des plus grands talents émergents de la Série A brésilienne. Le Borussia Dortmund l’a bien compris et a trouvé un accord de principe pour son transfert contre un chèque de 12 millions d’euros et dans le cadre d’un contrat jusqu’en juin 2031. Le joueur ne sera pas disponible avant la saison prochaine, car il faudra attendre sa majorité pour qu’il puisse jouer, lui qui est né le 12 août 2008.