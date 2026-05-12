Brest prépare déjà l’après-Lorenzi avec plusieurs noms

C’est désormais acté : sauf énorme retournement de situation, Grégory Lorenzi devrait être le directeur sportif de l’OM la saison prochaine. Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, un accord verbal a été trouvé avec le dirigeant de 42 ans, qui a refusé Nice pour le club de la Canebière. Le Stade Brestois s’active pour trouver le successeur de Grégory Lorenzi et explore plusieurs pistes prometteuses au sein de l’élite française.

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Selon nos informations, on retrouve Yohan Cabaye, actuel directeur adjoint de la formation au PSG, mais aussi Aziz Mady Mogne (OM), Morgan Boullier (Nice) et Baptiste Drouet dans cette short-list. Après le travail remarqué de Lorenzi, le choix du futur directeur sportif s’annonce crucial pour pérenniser le club à un bon niveau dans l’élite.