Menu Rechercher
Commenter 10
Liga Portugal

Vitinha sait où il veut jouer après le PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vitinha avec le PSG @Maxppp

Vitinha est désormais un pion essentiel au PSG, si ce n’est pas même le plus important dans l’esprit de Luis Enrique. Le Portugais, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe, de la Coupe Intercontinentale, où il a été élu meilleur joueur de la finale, de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des Champions avec son club, et de la Ligue des Nations avec la Seleçao, a déjà un plan pour la suite de sa carrière.

La suite après cette publicité

Prolongé en février dernier jusqu’en 2030, le joueur de 25 ans aimerait revenir au FC Porto, là où tout a commencé pour lui. « J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi à Dragão, mais cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et des souhaits du club », assure-t-il dans O Jogo, qui lui a décerné le titre de meilleur joueur portugais de l’année 2025.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Porto
PSG
Vitinha

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Porto Logo FC Porto
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier