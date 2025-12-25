Vitinha sait où il veut jouer après le PSG

Vitinha est désormais un pion essentiel au PSG, si ce n’est pas même le plus important dans l’esprit de Luis Enrique. Le Portugais, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe, de la Coupe Intercontinentale, où il a été élu meilleur joueur de la finale, de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des Champions avec son club, et de la Ligue des Nations avec la Seleçao, a déjà un plan pour la suite de sa carrière.

Prolongé en février dernier jusqu’en 2030, le joueur de 25 ans aimerait revenir au FC Porto, là où tout a commencé pour lui. « J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi à Dragão, mais cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et des souhaits du club », assure-t-il dans O Jogo, qui lui a décerné le titre de meilleur joueur portugais de l’année 2025.