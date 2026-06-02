EdF : Robin Risser utilisé comme joueur de champ

À quelques jours des premiers matchs de préparation à la Coupe du Monde 2026 face à la Côte d’Ivoire puis l’Irlande du Nord, les Bleus poursuivent leur montée en puissance à Clairefontaine. En attendant l’arrivée des 6 finalistes de la Ligue des Champions, Didier Deschamps a organisé une opposition interne particulièrement engagée ce lundi. Parmi les joueurs présents, Robin Risser a connu une séance plutôt atypique. Le gardien du RC Lens, appelé comme troisième portier de la sélection, a participé à la rencontre d’entraînement dans un rôle inhabituel.

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Faute d’effectif complet pour cette opposition à dix contre dix, le jeune international français a en effet été utilisé comme joueur de champ durant la première période d’après L’Équipe. Très actif dans les déplacements, il a néanmoins retrouvé un poste plus familier après la pause lorsque Brice Samba a pris sa place dans le jeu. Un épisode insolite pour Risser, qui continue de découvrir l’environnement des Bleus et qui devrait désormais profiter d’un groupe au complet dès ce mardi avec l’arrivée des derniers internationaux attendus à Clairefontaine.