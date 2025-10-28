Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi recadre Arthur Vermeeren

Par Samuel Zemour
1 min.
Marseille Angers
Roberto De Zerbi attend plus d’Arthur Vermeeren. Sorti à la mi-temps face au Sporting CP en Ligue des champions, Arthur Vermeeren a été recadré publiquement par son entraîneur. Le jeune milieu belge, arrivé cet été sous forme de prêt avec option d’achat à l’OM, doit faire plus.

«Ce n’est pas suffisant ce qu’il fait, sinon il ne pourra pas devenir l’un des meilleurs en Europe. Ce sera un des meilleurs joueurs d’Europe, mais il faut qu’il soit un peu plus dans le duel», a indiqué Roberto De Zerbi en conférence de presse. Des mots forts qui traduisent autant une exigence qu’une confiance dans son potentiel.

Pub. le - MAJ le
