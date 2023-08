Tottenham a déjà trouvé le remplaçant de Harry Kane !

La suite après cette publicité

C’est l’un des feuilletons de l’été. Que va faire Harry Kane dans les prochains jours. Proche du Bayern Munich, qui n’arrête pas de voir ses approches repoussées par Tottenham, le buteur anglais semble vouloir rejoindre la Bavière depuis de nombreuses semaines. Alors que Kane est en fin de contrat dans un an avec le club londonien, le Bayern Munich réclame près de 117 millions d’euros pour être ouvert à l’idée de laisser partir leur capitaine. De son côté, l’international anglais avait posé un ultimatum aux champions d’Allemagne ces derniers jours : soit les Munichois font une offre raisonnable, soit il décidera de rester un an de plus dans le nord de Londres.

Face à ce dilemme, les Bavarois ont alors fait une offre de plus de 100 millions d’euros, bonus compris, et ont donné jusqu’à ce samedi pour obtenir une réponse favorable, ou non, de leurs homologues d’outre-Manche. Si son offre est repoussée, le Bayern Munich abandonnera alors la piste Harry Kane. Pourtant, il semble difficile de croire que Tottenham puisse repousser 100 millions d’euros pour Harry Kane. Désormais pas loin d’être satisfaits, les dirigeants des Spurs doivent penser à un avenir sans leur joueur phare. Et pour ce faire, ces derniers ont déjà ciblé son remplaçant idéal.

En effet, selon les informations de Sky Sports Italia, Mehdi Taremi est sérieusement considéré comme l’option la plus crédible pour remplacer le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham. D’après le média transalpin, les négociations vont bon train entre le club londonien et Porto au sujet de l’attaquant iranien, représenté par Jorge Mendes. Toujours d’après nos homologues italiens, une première offre de 24 millions d’euros a été formulée pour le buteur de 31 ans.

Également ciblé par Manchester United un peu plus tôt durant l’été, Taremi est estimé à 30 millions d’euros par ses dirigeants. Cadre de l’attaque du FC Porto, l’ancien d’Al-Gharafa sort d’une nouvelle grosse saison ponctuée par 31 buts et 14 passes décisives en 51 rencontres avec le club portugais. Alors que Mathys Tel et Dusan Vlahovic ont été cités comme étant des cibles étudiées par les Spurs, ces derniers ont, semble-t-il, décidé de se pencher sur un profil plus abordable. Mais de ses trois noms, c’est bien l’Iranien qui a été le plus prolifique la saison passée.