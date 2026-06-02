Ansu Fati se lance dans la chanson !

En attendant de savoir s’il sera définitivement recruté par l’AS Monaco, Ansu Fati a fait une grande annonce. Pas sur sa carrière de joueur, mais sur une nouvelle orientation. Le jeune Espagnol de 23 ans appartenant au FC Barcelone va bientôt sortir sa toute première chanson.

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« Bonjour ! Je peux enfin vous annoncer une grande nouvelle ! Le 19 juin prochain sortira #SeaComoSea, mon premier single. C’est un projet très spécial que j’ai créé avec beaucoup d’enthousiasme et que j’avais très envie de partager avec vous tous. J’espère qu’il vous accompagnera, qu’il vous émouvra et que vous l’adopterez autant que moi. Je vous laisse le lien dans ma bio, pour que vous puissiez faire le #presave et être les premiers à l’écouter dès sa sortie. Merci d’être là et de faire partie de ce nouveau départ », a-t-il posté sur son compte Instagram.