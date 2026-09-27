Arthur Atta, l’autre talent formé à Rennes qui épate la Serie A

Au milieu de la longue liste de bons joueurs formés au Stade Rennais, le nom d’Arthur Atta n’est pas forcément celui qui vient immédiatement à l’esprit. Son départ très jeune du club peut expliquer ce relatif oubli (il avait rejoint le FC Metz en 2018, à 15 ans), celui pour l’Italie en 2024 également. Pourtant, le milieu de terrain né en 2003 a fait ses classes pendant huit ans au sein du club breton, où il a notamment pu côtoyer Andy Diouf, Matthis Abline ou encore Loum Tchaouna, tous issus de la même promotion.

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C’est ensuite en Lorraine qu’il a parachevé sa formation en suivant son père Eric, aujourd’hui responsable du recrutement du FC Metz. Atta y avait signé son premier contrat professionnel en janvier 2023, avant d’y disputer 43 matchs en professionnel (21 de L1, 18 de L2). La même année, il connaissait six apparitions en équipe de France U20 qui restent d’ailleurs, à ce jour, ses seules dans les sélections de jeunes tricolores (il n’est plus éligible pour évoluer avec les Espoirs français).

L’une des rares satisfactions de la Fiorentina en ce début de saison

Parti tenter le pari à l’Udinese en 2025, le milieu d’1,89m a vite confirmé le bien-fondé de cette décision, pourtant pas toujours synonyme de réussite pour les jeunes joueurs français. Cet été, la Fiorentina n’a ainsi pas hésité à poser 25 millions d’euros sur la table pour attirer le natif de Rennes, auteur d’une saison dernière de haut vol (32 matchs de Serie A, 5 buts, 3 passes décisives) quand son nouveau club terminait la sienne à la 15e place. Comptablement, la Viola ne réalise pas un début d’exercice plus convaincant, en dépit d’un mercato XXL, mais Atta conforte ses dirigeants dans la volonté d’en faire l’homme fort du projet.

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« Atta est irremplaçable ! Il est la meilleure recrue de l’été de l’Udinese et le garant de l’équilibre de l’effectif. Il est destiné à devenir le véritable pilier de l’effectif de la Fiorentina, capable de faire basculer le système grâce à sa qualité technique », écrit la Gazzetta dello Sport à son sujet. Ancien attaquant reconverti milieu pendant sa formation, Atta avait séduit Fabio Grosso (limogé depuis) dès son arrivée cet été. « Un immense bravo à Paratici (le directeur sportif de la Fiorentina) pour avoir réussi ce coup, j’avais du mal à y croire. Je suis vraiment heureux d’accueillir ce jeune joueur qui allie qualité, travail et vitesse. Il est polyvalent et possède un très grand potentiel », avait affirmé l’ancien coach de l’OL.

Il rêve des Bleus

Pas toujours utilisé à son meilleur poste par Fabio Grosso (il a parfois évolué sous l’attaquant), il figure déjà parmi les priorités du nouvel entraîneur, Paolo Vanoli, qui compte lui trouver la meilleure place afin de valoriser au mieux ses qualités. Une première étape pour commencer à entrevoir, un jour peut-être, son rêve d’atteindre l’équipe de France. D’après le Corriere dello Sport, «impressionner Zinédine Zidane et atteindre les Bleus font partie de ses objectifs concrets» dans les prochains mois. Avec l’exemple de Lucas Da Cunha, convoqué après ses très belles performances du côté de Côme, l’ancien Rennais a la confirmation que tout peut aller très vite, et que le nouveau sélectionneur reste toujours aussi attentif à ce qui se passe en Italie…