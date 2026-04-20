L’Espagne est ravie du grand retour de Fabián Ruiz

Malgré la défaite du PSG face à Lyon ce dimanche soir (1-2), le club parisien a surtout retenu une note positive avec le grand retour de Fabián Ruiz. Éloigné des terrains depuis près de trois mois, le milieu espagnol a retrouvé la compétition au Parc des Princes, entrant à la 72e minute de jeu. Un retour attendu après une longue absence liée à une blessure au genou contractée en janvier dernier.

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Au-delà du PSG, ce retour est également une très bonne nouvelle pour la sélection espagnole, à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026. Déjà Champion d’Europe en 2024 avec la Roja, Fabián Ruiz retrouve progressivement du rythme au moment clé de la saison. Une montée en puissance suivie de près par le staff espagnol, qui compte sur lui pour retrouver une place importante dans le dispositif de Luis de la Fuente cet été. « C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour l’équipe nationale espagnole également, puisque Luis de la Fuente lui a réservé une place dans l’effectif pour la Coupe du monde qui débutera le 11 juin », explique Mundo Deportivo.