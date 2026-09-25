Le Real Madrid tremble pour Kylian Mbappé !

Les regards étaient tournés vers Zidane et sa première en équipe de France sauf que la blessure au genou de Kylian Mbappé a tout bouleversé. Sur l’unique but des Bleus inscrit en Turquie (victoire 1-0, 1ère journée de la Ligue des Nations), le capitaine s’est immédiatement tenu le genou gauche après sa reprise d’appui suite à sa frappe. Grimaçant, il a rapidement été remplacé par Doué et est rentré au vestiaire faire constater l’état de son articulation, la même qui l’a fait souffrir en tout début d’année.

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«Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement», informe le communiqué de l’équipe de France ce soir, confirmant les propos inquiétants du sélectionneur au micro de TF1. Cette fenêtre internationale se referme déjà pour l’attaquant, qui va donc manquer les deux matchs contre la Belgique et la rencontre face à l’Italie. Il va rentrer à Madrid où son club serre déjà les dents. Il a d’ailleurs reçu le soutien d’Arda Güler après la rencontre.

Le Real Madrid peut trembler

La bonne nouvelle, c’est sa sortie du vestiaire sans béquille mais en boitillant légèrement. Mbappé n’a pas encore réalisé d’examens mais il y a forcément de quoi s’inquiéter en Espagne. Les médias sont déjà en train d’envisager l’étendue de sa blessure et les temps de récupération nécessaires. En cas de légère distension, il faudrait entre 2 et 3 semaines, 4 à 6 semaines pour une modérée et entre 6 et 8 semaines pour une lésion plus importante, décrit El Larguero dans son émission du soir. 10 à 12 semaines pourraient être envisagées en cas de complication.

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🙏 UNE IMAGE RASSURANTE POUR MBAPPÉ !



Le capitaine des Bleus quitte le vestiaire en marchant, mais doit tout de même quitter le rassemblement tricolore. 🇫🇷 @SaberDesfa pic.twitter.com/3W5uxSoRzu — TF1 (@TF1) September 25, 2026

Toujours est-il que le joueur risque d’être absent quelques matchs. « Si j’étais Mourinho, je serais inquiet parce que Vinicius ne donne pas un bon rendement, Dumfries est touché et maintenant Mbappé… », s’alarme TV3, la chaîne publique catalane. Déjà en difficultés lors de ses derniers matchs, le Real Madrid accueille difficilement cette nouvelle. De grosses échéances arrivent après cette trêve internationale avec la réception de Villarreal le 10 octobre en Liga, un déplacement sur la pelouse de la Roma en Ligue des Champions 4 jours plus tard. Le Clasico interviendra lui le 25 octobre au Nou Camp.