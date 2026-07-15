Coupe du Monde 2026 : pourquoi la FIFA est censée sanctionner l’Argentine

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2026 en renversant l’Angleterre au terme d’une rencontre intense. Menés après l’ouverture du score d’Anthony Gordon, les hommes de Lionel Scaloni ont répondu grâce à Enzo Fernandez avant que Lautaro Martinez ne scelle définitivement le sort de la rencontre. Mais les célébrations de l’Albiceleste ont rapidement pris une tournure polémique. Au moment de fêter la qualification, plusieurs joueurs ont déployé une banderole portant l’inscription « Les Malouines sont argentines », en référence au différend territorial opposant Buenos Aires et Londres au sujet des îles Malouines, appelées Falkland au Royaume-Uni. Une revendication historique qui demeure l’un des sujets diplomatiques les plus sensibles entre les deux États depuis la guerre de 1982.

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Cette initiative pourrait désormais avoir des conséquences sportives. Les règlements de la FIFA, en s’appuyant sur les Lois du Jeu de l’IFAB, interdisent en effet l’affichage de messages à caractère politique, religieux ou personnel lors des rencontres et des célébrations officielles. La Loi 4 précise qu’un joueur ou une équipe peut être sanctionné en cas d’exhibition d’un message de cette nature sur un maillot, un vêtement ou tout autre objet. En brandissant une banderole revendiquant la souveraineté argentine sur les Malouines, les champions du monde se sont exposés à une possible procédure disciplinaire, même si une éventuelle sanction dépendra de l’interprétation de la Commission de discipline de la FIFA et de son appréciation du caractère politique du message, très critiquée durant ce mondial nord-américain.