La cohabitation s’annonce électrique entre les préférences tactiques d’Arda Güler et les exigences de José Mourinho au Real Madrid. Révélation madrilène de ces dernières semaines, devant Brahim Díaz ou Endrick dans la hiérarchie, et derrière des cadres intouchables comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham, l’international turc de 22 ans n’apprécierait guère d’être reculé dans l’entrejeu. Selon les révélations de Radio Estadio Noche, le gaucher aurait directement signifié au Special One son aversion pour un rôle plus axial et reculé, là où son entraîneur l’utilise parfois à la manière d’un Bernardo Silva ou d’un Eduardo Camavinga.

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Pourtant, le choix de Mourinho s’est révélé payant sur le terrain, à l’image de la fin de match face au Celta de Vigo où l’ancien milieu de Fenerbahçe a évolué très bas aux côtés de Bellingham dans un dispositif résolument offensif. Si le technicien portugais mise sur la polyvalence de sa pépite pour équilibrer son onze, Arda Güler privilégie nettement le couloir droit afin de repiquer axe sur son pied gauche pour dicter le jeu, plutôt que de s’user dans un registre de sentinelle ou de récupérateur.