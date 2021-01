L'Atalanta Bergame prolonge avec Joma !

L'Atalanta Bergame travaille bien, sur comme en dehors du terrain. Quelques semaines avant de défier le Real Madrid en Ligue des champions, le club italien annonce la prolongation du partenariat avec Joma.

Présent depuis 2017-2018 après avoir pris le relais de Nike, l'équipementier espagnol a satisfait le club au point de signer une extension de contrat bien avant l'expiration de ce dernier. Joma continuera ainsi d'équiper l'équipe première et les équipes de jeunes de l'Atalanta en survêtements, tenues d'entraînement et maillots de matchs jusqu'au 30 juin 2025.

La relation de confiance entre les deux parties a accéléré le processus de prolongation de contrat. Dans son communiqué de presse, l'Atalanta Bergame met en avant un grand respect, du professionnalisme et des objectifs communs. Cette bonne relation avait d'ailleurs conduit l'équipementier à ne jamais sortir le troisième maillot lors de la saison 2019-2020 alors qu'il avait fuité sur les réseaux sociaux et que les retours avaient été négatifs.

« Prolonger cette collaboration est avant tout un plaisir, mais c’est aussi une raison d’être fier. Joma et l'Atalanta sont des marques très similaires avec les mêmes ambitions : se développer, grandir et s’améliorer », a déclaré Luca Percassi, directeur général de l'Atalanta Bergame. Après avoir obtenu de très bons résultats depuis 2017-2018, le club de Bergame et la marque espagnole se fixent de nouveaux grands objectifs.

« Poursuivre le partenariat avec l’Atalanta, qui a confirmé être l’une des équipes les plus merveilleuses et intéressantes en Europe, est une grande fierté pour Joma. C’est une conséquence logique du bon travail que nous faisons ensemble, comme si nous étions une équipe », indique le directeur général de Joma Sport, Alberto Lopez, rejoignant son homologue en ajoutant que la relation est bénéfique aux deux parties qui peuvent grandir ensemble.