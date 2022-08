Wolves : Bruno Lage prévient pour Adama Traoré

Quel avenir pour Adama Traoré (26 ans) ? Telle est la question du côté de Molineux, où le robuste international espagnol (8 sélections) n'a plus qu'un an de contrat. De retour d'un prêt de six mois mitigé au FC Barcelone, le n°37 de Wolverhampton pourrait bien prendre la poudre d'escampette dans les prochaines semaines. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur Bruno Lage a en tout cas prévenu ses courtisans, tout en insistant sur le fait que son histoire avec les Wolves n'était peut-être pas terminée.

« Je veux garder ces joueurs car ce sont des joueurs spéciaux et ils me donnent des solutions différentes. Avec cinq changements, tout le monde doit se sentir important et impliqué car vous allez avoir plus d'espace pour tout le monde. Mais à la fin, nous devons comprendre qu'il y a un prix pour chaque joueur et si le prix arrive et est bon pour le joueur et bon pour le club, alors ça va, nous devons accepter. Mais pour le moment, ce sont nos joueurs et pour qu'ils partent, les autres équipes doivent payer l'argent dont nous pensons avoir besoin pour acheter deux joueurs car ils sont très importants », a ainsi confié le Portugais, avant le match entre Leeds et les Wolves ce samedi (16h).