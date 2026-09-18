Équipe de France : la première liste de Zinedine Zidane avec Lepaul, Jacquet et d’autres nouveaux

Quatorze ans de Deschamps dans le rétroviseur, et une page blanche désormais entre les mains de Zinedine Zidane. Ce vendredi, le nouveau sélectionneur des Bleus dévoilait sa toute première liste en vue des quatre rencontres de Ligue des Nations qui attendent l’équipe de France. Les Français se déplaceront successivement en Turquie puis en Belgique, les 25 et 28 septembre, avant de recevoir l’Italie au Stade de France pour la première de Zidane à domicile (2 octobre), et les Belges trois jours plus tard dans le cadre de la Ligue des Nations.

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Si le chantier est nouveau, les fondations sont déjà là : le sélectionneur des Bleus pourra bâtir sur un socle solide et compter sur des certitudes déjà bien établies dans son équipe. William Saliba, blessé, n’est pas là, mais Dayot Upamecano, Kylian Mbappé, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé sont tous présents. Ce sera aussi le cas d’Adrien Rabiot, de Désiré Doué, ou même de Bradley Barcola. Trop juste, Tchouameni est absent.

Première pour Jacquet, Da Cunha, Diouf, Lepaul et Restes

Parmi les autres mondialistes, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté, ou encore Manu Koné, répondent également à l’appel. La petite nouveauté de cette liste se nomme Jérémy Jacquet, auteur d’un début de saison bluffant avec Liverpool. C’est aussi le cas du portier toulousain Guillaume Restes, qui prend la place de Brice Samba. Adrien Truffert effectue, lui, son retour après cinq ans d’absence. Lucas Digne et les frères Hernandez ne sont pas appelés.

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Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

Epatant avec Côme, Lucas Da Cunha, formé à Rennes, connaît aussi sa première convocation en équipe de France, tout comme le meilleur buteur de L1 de la saison passée, Estéban Lepaul, reparti sur des bases énormes en ce début de saison avec Rennes. Andy Diouf est appelé chez les défenseurs après son très bon début de saison comme piston à l’Inter Milan (Malo Gusto est absent), tandis qu’Eduardo Camavinga effectue son retour chez les Bleus. Une première liste placée sous le signe des surprises.

La liste complète :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)

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Défenseurs : Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter Milan), Pierre Kalulu (Juventus Turin), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth)

Milieux de terrain : Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Koné (AS Rome), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme)

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Attaquants : Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Liverpool), Estéban Lepaul (Rennes)