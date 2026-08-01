Atlético : l’ultimatum du Barça pour Julián Alvarez a expiré

Le dossier Julián Alvarez pourrait connaître un tournant. La date limite fixée par Joan Laporta pour l’offre du FC Barcelone, arrêtée au 31 juillet, est désormais dépassée. Le président catalan avait assuré que le club ne patienterait pas indéfiniment pour tenter de recruter l’attaquant argentin, sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030 selon Cope.

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Malgré l’intérêt persistant du Barça, la position de l’Atlético n’a pas changé. Le club madrilène refuse toujours de vendre son meilleur buteur à un concurrent direct et a même engagé des démarches auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole, accusant Barcelone d’avoir négocié avec un joueur sous contrat. À ce stade, l’avenir de Julián Alvarez reste donc incertain, alors que l’ultimatum fixé par le Barça est désormais arrivé à son terme.