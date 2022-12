Le Real Madrid a ridiculisé le PSG et le FC Barcelone dans le dossier Endrick

La suite après cette publicité

Le feuilleton aura finalement duré moins que prévu. Tous les médias, en Espagne comme au Brésil, sont unanimes : Endrick va rejoindre le Real Madrid. Le champion d'Espagne a ainsi remporté cette course plutôt intense pour s'offrir le nouveau joyau du football brésilien, aussi convoité par bon nombre de gros clubs comme le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, ainsi que plusieurs cadors anglais.

Mais comme nous l'apprend AS, le Real Madrid a réalisé un sacré tour de passe-passe pour s'offrir celui qui, du moins c'est ce qu'espèrent les dirigeants madrilènes, suivra le chemin emprunté par Vinicius Junior ou Rodrygo Goes. Contrairement à ce qui a pu être dit, les Madrilènes ne vont pas payer plus de 70 millions d'euros... mais seulement 35 millions d'euros fixes. La moitié donc. Viennent ensuite 25 millions d'euros sous forme de bonus qui dépendront des prestaions du joueur : s'il remporte le Golden Boy, le nombre de titres gagnés etc.

Un coup de maître de Juni Calafat

Autant dire que si ce bonus se complètent, c'est que le joueur vaudra bien plus que ce total de 60 millions d'euros, précise le journal. Les dirigeants madrilènes sont ravis de ce joli coup financier. Le contrat que va signer le joueur, de trois ans avec une option pour prolonger trois saisons supplémentaires, est déjà bouclé, et le petit prodige de 16 ans touchera, à partir de juillet 2024 et sa majorité, 2 millions d'euros brut par saison. Un contrat très similaire à celui de Vinicius Junior, indique le média.

Surtout, le média dévoile comment le club de la capitale espagnole a ridiculisé les autres clubs intéressés. Via un travail de fond de l'expert en pépites Juni Calafat depuis quelques mois déjà, les Merengues avaient sécurisé sa signature... pendant que le PSG et le Barça tentaient tant bien que mal de négocier avec Palmeiras. Alors que les Parisiens sont venus avec des sommes d'argent bien plus importantes, le départ du joueur à Madrid était déjà acté. De même pour le joueur, qui avait déjà donné son feu vert au Real Madrid, préférant largement évoluer au Bernabéu plutôt qu'au Parc des Princes ou au Camp Nou. Un sacré coup !