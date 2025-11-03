Real Madrid : Antonio Rüdiger annonce son retour imminent

Demain soir, le Real Madrid va défier Liverpool à Anfield en Ligue des Champions. Un voyage que les Merengues feront sans Antonio Rüdiger (32 ans), qui a pris ses quartiers à l’infirmerie depuis le mois de septembre en raison d’une blessure à l’ischio. Il a d’ailleurs profité de son temps libre pour donner une interview à The Icon en Allemagne. Ses propos sont relayés par AS. « Il n’y a rien que je déteste plus qu’être blessé. Je serai bientôt de retour. J’avais besoin de ce temps car la préparation après la Coupe du Monde des Clubs a été très courte. J’ai besoin d’un peu plus de temps. J’ai vraiment hâte de revenir. J’avais besoin de ce temps pour déconnecter, mentalement et physiquement. Je suis heureux d’être de retour.»

L’Allemand a pourtant serré les dents très longtemps la saison dernière, malgré sa blessure. « C’était incroyable. Mais je le referais sans hésiter. J’avais mal, mais c’est dans ma nature. Je veux toujours aider, et je pouvais encore sprinter. C’est pour ça que je me suis dit : “Pourquoi pas ?” Je le referais.» Dans cet entretien, il a aussi eu quelques mots pour son coéquipier Arda Güler. « Il est comme un petit frère pour moi. Il a eu des débuts difficiles . Il lui a simplement fallu un temps d’adaptation. Je lui ai toujours dit : “Ton heure viendra plus vite que tu ne le penses. Il faut juste être prêt.” Il venait de Turquie, il était mince et il a dû rattraper son retard. Et il l’a fait. Il est jeune, très, très professionnel. Et son talent est indéniable, inutile de le préciser.» Le Turc appréciera les jolis mots de l’Allemand.