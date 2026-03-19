Équipe de France : Deschamps lâche ses vérités sur le déclassement de Lucas Chevalier

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste en vue des deux rencontres amicales prévues face au Brésil d’Ancelotti, le 26 mars à Boston, puis face à la Colombie, trois jours plus tard au Northwest Stadium de Landover (Maryland), à côté de Washington DC. Ces deux tests amèneront ensuite les Bleus à leurs deux derniers matchs de préparation face à la Côte d’Ivoire, le 4 juin à Nantes, puis le 8 à Lille face à un adversaire qui reste à déterminer. Ce match aura certainement une valeur forte pour l’enfant du pays Lucas Chevalier, dont on ignore encore la présence d’ici au Mondial.

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Ce qu’on sait en revanche, c’est que le portier du PSG fera bien partie du groupe de joueurs retenus pour la tournée des Bleus aux Etats-Unis ce mois-ci, comme l’a annoncé le sélectionneur en conférence de presse. «Son dernier match remonte au 26 janvier (avec le PSG), depuis, il est dans une situation bien plus compliquée sans temps de jeu. Ca m’est arrivé souvent avec des joueurs importants en difficulté en club - surtout de champ - de tendre la main, ça fait partie de la relation de confiance.»

Chevalier passe numéro 3 en Bleus

Deschamps a toutefois annoncé que Lucas Chevalier passait désormais numéro 3 dans la hiérarchie, derrière Brice Samba. «Lucas est avec nous depuis un peu plus d’un an, rappelle le sélectionneur. La situation n’est pas idéale pour lui, mais j’ai échangé avec lui, ce n’est pas dans un rôle de numéro 2 qu’il est pris, mais de numéro 3. Il n’a pas perdu sa valeur, il reste en activité. Si ça va évoluer à la prochaine liste ? Je ne sais pas, j’espère pour lui, je ne mets pas de pression sur le PSG ou Luis Enrique.»

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Deschamps doit-il "tendre la main" à Lucas Chevalier qui ne joue pas au PSG ? OUI, le talent ne s'envole pas NON, on ne prend que les titulaires Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Deschamps a également évoqué d’autres dossiers brûlants durant sa conférence de presse, comme celui d’Ayyoub Bouaddi, avec qui il dit n’avoir jamais échangé. Le milieu lillois n’a pas été convoqué, ni avec la France, ni avec le Maroc pour cette trêve. «Oui, j’ai vu qu’il n’avait pas été sélectionné avec le Maroc, il a cette liberté de choisir, je ne suis pas là pour lui enlever. Je n’ai pas échangé avec lui, ce n’est pas ma manière de fonctionner mais évidemment qu’on suit ses performances.»