Jérôme Rothen annonce le départ de Mbappé du PSG… en 2024

«J’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content.» Lors des Trophées UNFP ce week-end, Kylian Mbappé a mis fin aux rumeurs d’un possible départ du PSG avant même le début du mercato. Mais son contrat se termine dans un an et dans les circonstances actuelles, il ne devrait pas activer la prolongation d’une saison signée l’an passé. Le feuilleton ne fait que commencer, d’autant que selon Jérôme Rothen, proche du clan de l’attaquant, ça ne fait guère de doute. Mbappé ne sera plus Parisien après 2024… «C’est parti pour que ça se finisse. Son discours paraît clair, sur de lui sur son plan de carrière, assure-t-il à RMC ce mardi soir. C’est un génie de ce côté-là. Il a été surprenant aussi dans le passé. Il y a deux ans ça ne sentait pas bon et pourtant il a prolongé de deux ans plus une année en option. Le PSG a réussi une fois. Est-ce qu’ils réussiront une seconde fois ? J’ai du mal à y croire.»

Pour le consultant et ancien joueur du club de la capitale, Mbappé pense à la suite pour enfin lever les bras en Ligue des Champions. «Vu son tempérament, il se prépare déjà à vivre une année prochaine exceptionnel au PSG en Ligue des Champions et quoiqu’il se passe, il partira en fin d’année. (…) J’ai un peu changé d’avis parce qu’il a fait très attention au projet qu’on lui a vendu mais ce projet n’a pas trop existé cette année. C’était peut-être la pire année sous QSI. Ça ne s’oublie pas et il n’est plus un jeune joueur. Lui aussi a envie de gagner la plus belle des compétitions et si ce n’est pas avec le PSG ça sera avec un autre club. C’est mon ressenti. » Voilà des déclarations qui ne rassureront pas les supporters du PSG.

