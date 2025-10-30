Hugo Ekitike révèle le joueur qui l’inspire

Recruté l’été dernier par Liverpool pour la somme de 90 millions d’euros, Hugo Ekitike s’en sort plutôt bien sur les pelouses anglaises. Auteur de débuts prometteurs sous les ordres d’Arne Slot, avec déjà 6 buts toutes compétitions confondues, l’ancien Parisien s’impose peu à peu comme une alternative crédible dans l’attaque des Reds. En pleine progression, le Français de 23 ans s’est confié sur le joueur qui l’inspire le plus depuis le début de sa carrière.

Et c’est bel et bien Karim Benzema. Un modèle de persévérance qu’il admire pour sa capacité à s’imposer malgré la concurrence qu’il a connue au Real Madrid et à devenir, à force de travail, l’un des meilleurs attaquants du monde. « Le buteur avec qui j’ai grandi ? Karim Benzema. Le meilleur depuis toujours », a-t-il affirmé dans un entretien accordé à ESPN. Un hommage appuyé à celui qu’il considère comme une référence absolue, et dont il espère suivre la trajectoire en s’imposant durablement au plus haut niveau européen. Par ailleurs, Karim Benzema avait conseillé Ekitike lorsqu’il évoluait à Francfort.