Les nouveaux parrains du vestiaire du FC Barcelone

Ces derniers mois, le FC Barcelone a vécu plusieurs départs majeurs. Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba ont ainsi fait leurs valises, mettant fin à leur carrière pour le premier, s’en allant direction Miami pour les deux autres. Des départs peut-être pas si importants sur le plan sportif dans la mesure où les trois étaient sur la fin, mais qui pèsent dans le vestiaire où ils étaient des joueurs majeurs. On peut aussi ajouter un joueur comme Ousmane Dembélé qui, s’il ne faisait pas partie des leaders, était très apprécié et proche des jeunes.

Le quotidien Relevo fait le point sur les nombreux changements dans le vestiaire catalan, et dévoile qui sont les nouveaux leaders du FC Barcelone, alors que les capitaines officiels sont Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong et Ronald Araujo. Tout d’abord, le média évoque un vestiaire très uni et plutôt sain. Le journal, qui s’appuie sur des sources internes, décrit un groupe très facile à gérer, sans gros caractères ni problèmes d’égo. Du pain béni pour un Xavi qui préfère se concentrer sur l’aspect tactique plutôt que sur le management individuel.

On apprend que le porte-parole de l’équipe n’est autre que le capitaine n°1 Sergi Roberto. C’est lui qui rapporte les différentes problématiques auxquelles sont confrontés les joueurs au staff, et fait l’intermédiaire entre les deux parties. C’est aussi lui qui se charge de négocier les jours de repos par exemple. Robert Lewandowski, lui, ne fait pas partie des capitaines, mais fait partie des tauliers et des leaders. Joueur très expressif et franc avec des partenaires, il se comporte en patron, s’entend bien avec tout le monde et n’hésite pas à discuter avec ses partenaires, quel que soit leur statut.

Gavi, malgré son jeune âge, a aussi pris du poids dans le vestiaire ces derniers mois. Il a notamment pris plusieurs autres jeunes comme Fermin Lopez sous son aile, et n’hésite pas à les aider et à les épauler pour faciliter leur intégration. Le journal précise qu’il y a bien moins de clans qu’à une époque pas si éloignée. Une bonne ambiance générale à laquelle n’est pas étranger Xavi, qui n’hésite pas à mettre en place des jeux plutôt ludiques à l’entraînement pour créer un groupe. Et ça se traduit sur le terrain !