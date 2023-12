OL : Jean-Michel Aulas revient sur son conflit avec John Textor

Élu vice-président de la FFF ce samedi matin, Jean-Michel Aulas, l’ancien patron de l’Olympique lyonnais, est revenu sur son conflit avec le nouveau patron de l’OL, John Textor, et estime qu’il était la cause, en partie, des mauvais résultats de l’OL. «On souffre quand on voit les résultats sportifs de notre OL et on se prend à imaginer que l’attitude d’opposition créait une sorte de blocage peut-être chez les joueurs. On a pensé aux salariés et aux joueurs», a déclaré samedi Jean-Michel Aulas, en marge de l’assemblée générale de la FFF.

Car depuis que la direction de l’OL a signé un accord pour le rachat d’actions de Jean-Michel Aulas et l’abandon des plaintes, le club rhodanien a enchaîné deux succès très importants et s’est éloigné de la dernière place de Ligue 1. Dimanche dernier, à l’issue de la victoire de Lyon contre Toulouse (3-0), l’homme d’affaires américain et Jean-Michel Aulas avaient affiché leur unité après des mois de conflits.