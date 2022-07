Atlético de Madrid : Marcos Llorente joue la carte de la prudence pour Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter Manchester United, pourrait peut-être retrouver la capitale espagnole. Pas sous les couleurs du Real Madrid, club avec lequel il a disputé neuf saisons (entre 2009 et 2018), mais sous celles du rival, l'Atlético. Une option qui lui permettrait ainsi de pouvoir continuer à évoluer en Ligue des Champions, compétition qu'il domine de la tête et des épaules. Interrogé en conférence de presse sur les rumeurs entourant le Portugais, Marcos Llorente (27 ans) a préféré jouer la carte de la prudence. Le milieu de terrain espagnol a ainsi déclaré au micro de AS : « On n'en parle pas. Tant de noms circulent, mais ne viennent finalement pas qu'il est inutile de parler. S'il vient, on aura le temps d'en parler. Moi, j'essaye d'éviter le sujet car il y a trop de bavardages. »

« Il s'est passé beaucoup de choses avec des joueurs de haut niveau et puis c'est parti en fumée. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, nous ne pouvons rien commenter. Ou du moins pour ma part, je ne le ferai pas. Vous le connaissez tous et vous savez tout ce qu'il a accompli (rires). C'est plus le staff technique et le club qui devraient décider », a finalement ajouté l'international de la Roja.