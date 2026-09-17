Maroc : Mohamed Ouahbi s’explique sur la retraite internationale de Sofyan Amrabat

Alors qu’il dévoilait ce jeudi sa liste de 29 joueurs pour la prochaine trêve internationale, Mohamed Ouahbi a forcément été interrogé sur le cas Sofyan Amrabat. Le milieu de terrain marocain avait récemment annoncé, via un message publié sur ses réseaux sociaux, qu’il ne jouerait plus avec les Lions de l’Atlas tant que Ouahbi serait à la tête de la sélection. Une décision qui intervient après une période durant laquelle l’ancien joueur de la Fiorentina a vu son temps de jeu diminuer, alors que le nouveau sélectionneur fait davantage confiance à de jeunes éléments. Et en conférence de presse, Ouahbi a tenu à calmer le jeu et à rappeler l’importance d’Amrabat dans l’histoire récente de la sélection : « Il a beaucoup donné pour l’équipe nationale, il fait partie de l’histoire récente. Il ne faut pas l’oublier et lui enlever. Sa déception, je la comprends, ce n’est pas facile d’avoir un statut et d’être privé de temps de jeu car des jeunes joueurs arrivent. Vous jouez moins que ce que vous voulez. Il faut l’accepter et il n’y a aucun conflit entre lui et moi ou le staff. »

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Le sélectionneur marocain a ensuite clairement expliqué sa philosophie, tout en laissant la porte ouverte à un retour du milieu de terrain. « C’est une question de temps de jeu, il veut jouer plus. Dans le foot, le passé te donne du respect mais pas de privilège. Ma ligne directrice, c’est la méritocratie. Il n’a pas assez joué à son goût, il faut l’accepter, la porte n’est pas fermée et il n’y a aucune place garantie », a ainsi assuré Ouahbi. Un message qui confirme donc qu’il ne souhaite pas entrer dans un bras de fer avec Amrabat.