Chelsea veut faire un coup à 50M€ au Portugal

Alors qu'il a livré une jolie saison avec le Sporting CP et qu'il est devenu international portugais (8 capes, 1 but), Matheus Nunes (23 ans) s'affirme comme un futur grand. Le milieu de terrain qui a tapé dans l'œil de Wolverhampton, Everton et Newcastle comme nous vous l'avons révélé serait désormais dans le viseur de Chelsea comme l'évoque A Bola

Alors que les Wolves ont proposé 45 millions d'euros + 5 millions d'euros de bonus, les Blues vont essayer de s'aligner sur l'offre de leurs homologues britanniques. Souhaitant auparavant 60 millions d'euros ce qui correspond à la clause libératoire du joueur, le Sporting CP devra de nouveau trancher.