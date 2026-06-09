CdM 2026 : un dispositif national pour lutter contre le sexisme dans les lieux de diffusion

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Her Game Too France lance un dispositif national de sensibilisation et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les bars et lieux diffusant les rencontres. L’association invite les établissements de toute la France à s’engager afin de garantir un environnement sûr et inclusif pour l’ensemble des supporters. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de faire du football un espace de rassemblement où chacun et chacune peut vivre sa passion sans subir de discriminations ou de comportements déplacés.

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Pour rejoindre le dispositif, les établissements partenaires sont invités à afficher publiquement leur engagement contre les violences sexistes et sexuelles, à mettre à disposition un formulaire de signalement et à sensibiliser leur personnel à l’accueil et à l’accompagnement des victimes. L’association rappelle que les femmes représentent aujourd’hui une part importante du public du football, avec 40 % des personnes suivant ce sport et plus de 6,3 millions de supportrices d’un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. L’objectif est désormais de mobiliser un maximum de lieux de diffusion avant l’entrée en lice de l’Équipe de France de football le 16 juin prochain.