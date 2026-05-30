Luis Enrique devient l’entraîneur le plus titré de l’histoire du PSG

En remportant ce soir sa deuxième Ligue des Champions à la tête du PSG (sa troisième au total), Luis Enrique est doublement entré dans la légende du club français. En plus d’avoir ramené le trophée le plus prestigieux dans la capitale, le coach en espagnol est devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire du Paris Saint-Germain.

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L’Asturien totalise désormais 12 trophées à son actif depuis son arrivée à l’été 2023. C’est un de plus que Laurent Blanc, qui s’était stoppé à 11 lors de son passage au club entre 2013 et 2016. Avec trois Ligue des Champions durant sa carrière d’entraîneur, Luis Enrique a aussi égalé Pep Guardiola et Zinédine Zidane.