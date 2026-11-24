Que va faire le Paris Saint-Germain au mercato hivernal ? Avec les longues absences de Khvicha Kvaratskhelia et récemment de Désiré Doué, le club de la capitale entend renforcer son secteur offensif afin de maintenir ses ambitions sur tous les tableaux. Luis Campos recherche notamment un joueur offensif polyvalent, capable de faire des différences en un contre un et d’évoluer dans les petits espaces. Dans ce contexte, plusieurs noms ont commencé à circuler, dont un du côté de Lisbonne : Gianluca Prestianni, auteur d’un début de saison XXL avec 7 buts et 4 passes décisives en 11 rencontres.

La suite après cette publicité

Selon les informations du quotidien portugais Record, le PSG suit attentivement les performances du jeune ailier argentin de Benfica et nourrit une réelle estime pour son profil. Plusieurs autres grandes écuries européennes seraient également intéressées par le joueur de 20 ans, qui s’est révélé cette saison. Mais alors que Paris pourrait être tenté de passer à l’action dès janvier, un obstacle de taille se présente : Prestianni n’envisage pas de quitter les Aigles en cours de saison.

La suite après cette publicité

Le PSG n’est pas encore passé à l’action

Le joueur aurait déjà fait part en interne de son souhait de terminer l’exercice à Lisbonne, où il croit pouvoir aller chercher le titre. Benfica entend d’ailleurs conserver son jeune talent sur le long terme. Toujours selon Record, le club lisboète prépare même une prolongation de contrat jusqu’en 2031, assortie d’une revalorisation salariale significative. Un accord aurait déjà été trouvé, ce qui complique les éventuelles discussions avec le PSG, qui devra également composer avec la volonté du joueur de poursuivre son développement au Portugal.

La suite après cette publicité

Le quotidien précise toutefois qu’aucune approche concrète en vue d’un transfert n’a été effectuée. Autre élément à prendre en compte : Prestianni traverse actuellement une petite alerte physique. Touché à l’adducteur droit lors de la rencontre face à Torreense, l’Argentin a terminé le match avec une gêne et a été examiné par le staff médical de Benfica. Une situation qui ne remet pas en cause son avenir, mais qui s’ajoute aux interrogations autour d’un éventuel mouvement cet hiver. Une piste qui s’éloigne pour les Franciliens.