Gornik Zabrze - Monaco : les compositions officielles

Ce jeudi soir, on a droit au barrage aller de Ligue Conférence entre le Gornik Zabrze et l’AS Monaco (coup d’envoi à 20 heures). A l’occasion de cette opposition, la formation polonaise s’articule dans un schéma en 4-3-3. Philipp Schulze est aligné dans les buts avec une défense à quatre devant lui formée par Sacek, Janicki, Josema et le capitaine Janza. Au milieu de terrain, on retrouve Dietz, Bernardo et Sadilek. Devant, Peter et Khlan sont sur les ailes tandis que Prekop occupe la pointe de l’attaque.

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Du côté de l’AS Monaco, privée de nombreux joueurs (Ansu Fati, Folarin Balogun, Matthis Abline, Aleksandr Golovin,Takumi Minamino, Mohammed Salisu…), Filipe Luis opte pour un schéma en 4-4-2 classique. Dans les buts, Lukas Hradecky est là, avec une défense à quatre devant lui formée par Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier et Christian Mawissa. Au milieu, le capitaine Denis Zakaria forme le double pivot avec Lamine Camara tandis que Stanis Idumbo et Mathys Detourbet évoluent sur les ailes. Devant, place au duo Mika Biereth-Paris Brunner.

Les compositions officielles :

Gornik Zabrze : Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janza © - Sadilek, Dietz, Bernardo - Peter, Prekop, Khlan.

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Monaco : Hradecky - Vanderson, Sané, Dier, Mawissa - Detourbet, Zakaria ©, Camara, Idumbo - Brunner, Biereth.