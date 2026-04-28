PSG : Willian Pacho adresse un message fort aux supporters parisiens

Arrivé à l’été 2024 au Paris Saint-Germain, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de la défense parisienne. Titulaire indiscutable et déjà auteur de 40 matches cette saison toutes compétitions confondues, l’Équatorien a séduit les supporters au point d’être, pour beaucoup, le meilleur défenseur du monde. À l’approche d’un immense choc européen face au Bayern Munich, il s’est confié à PSG TV sur le lien particulier qui l’unit au public parisien.

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« Lorsque je suis arrivé à Paris, dès le premier jour, j’ai ressenti ce soutien de leur part, toujours de manière très positive. Par exemple, lors du match au Parc contre Liverpool l’année dernière, lorsque nous sommes sortis et que nous avons vu tout le monde chanter, je pense que cela nous a permis d’y croire encore plus », a expliqué le défenseur de 24 ans avant de poursuivre en insistant sur l’importance de cette ferveur : « leur soutien sera très important, parce qu’ils ont toujours cette envie et cette façon de nous pousser. Je pense que c’est très important pour nous parce que parfois, au milieu du match, vous entendez comment ils chantent, crient… Cela vous remplit d’une plus grande émotion, d’une plus grande motivation, pour pouvoir donner tout ce que vous avez. » À la veille de la demi-finale aller de C1 face au Bayern, le gaucher sera particulièrement attendu et espère encore confirmer son statut dans une affiche majeure de Ligue des Champions.

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