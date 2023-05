Dante tacle la direction de l’OGC Nice

Seulement neuvième de Ligue 1, Nice a été accroché par Toulouse (0-0) lors de la 36e journée de Ligue 1. Une fin de saison anonyme pour les Aiglons dont les résultats sont bien loin de leurs ambitions. Et c’est pour cela qu’après la rencontre, le capitaine des Azuréen Dante Bonfim a lâché un message assez direct envers ses dirigeants. «La meilleure chose à faire, c’est de faire une équipe forte au plus vite pour bien démarrer la saison. Cette saison, on le sait très bien, au dernier jour du mercato il y a 6-7 joueurs qui sont partis et 6 qui sont arrivés. C’est compliqué. Il faut simplement ne pas faire les mêmes erreurs» a-t-il déclaré après la rencontre.

Espérant une meilleure planification sportive et un projet davantage clair pour la saison à venir, le défenseur central de 39 ans a aussi pointé du doigt les attentes autour du projet Inéos qui ont desservi la progression du club azuréen : «je me rappelle quand le coach Favre est arrivé: ‘Dans deux-trois ans, on va être constamment en Ligue des champions’. Mais ce n’est pas comme ça. Le championnat français est très difficile. Il faut le respecter, quand même. Et puis tu vas perdre 10 joueurs et il y a 10 nouveaux joueurs qui arrivent. C’est très difficile. Les équipes qui sont là, en demi-finale des grandes compétitions, jouent ensemble depuis 3 ou 4 ans. Nous, on vient de changer 10 joueurs et on va évoluer facilement? Ce n’est pas ça. Il y a un manque de lucidité. Je suis désolé.» Une sortie musclée qui ne manquera pas de faire réagir du côté des Aiglons.

Ligue 1 : Brest assure son maintien, Strasbourg devra attendre, Nice accroché