Alvaro Morata fait mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Souvent moqué par les amateurs de football, Alvaro Morata n’en reste pas moins un joueur qui fait, régulièrement, ses preuves. Auteur de 3 buts en 3 rencontres de Liga avec l’Atlético de Madrid en ce début de saison, l’attaquant de 30 ans est aussi performant avec la sélection. Le quotidien Marca dévoile notamment une belle statistique…

En 65 sélections, l’attaquant espagnol a inscrit 33 buts. De meilleurs temps de passage que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui n’en totalisaient respectivement "que" 22 et 18 après le même nombre de matchs en sélection. Même s’il faut souligner qu’ils étaient un peu plus jeunes que le buteur de l’Atlético à ce moment-là. 33 buts en 65 matchs internationaux, c’est également la même somme que Kylian Mbappé !