Crystal Palace : Jean-Philippe Mateta arrive à Milan

Convoité lors de ce mercato hivernal, Jean-Philippe Mateta va finalement rejoindre l’AC Milan dans les prochaines heures. Selon les dernières informations de The Athletic, l’attaquant français passe actuellement sa visite médicale en vue de son transfert.

La suite après cette publicité

Le média britannique précise qu’un accord a été trouvé entre Crystal Palace et les Milanais pour que le buteur de 28 ans rejoigne la formation italienne pour un montant supérieur à 30 millions d’euros. Un très joli coup à venir…